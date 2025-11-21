Cámara de Juguetes pide frenar la informalidad ante la temporada navideña

La Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines (CAVENJU), denunció que alrededor de un 50 % de los juguetes llegan al mercado por vías no convencionales, aunque la cifra arroja una reducción en comparación con el año anterior.

La presidenta de Cavenju, Daniela López reiteró que el contrabando de productos «afecta muchísimo» a los comercios formales e insistió en que se deben tomar acciones para frenar la informalidad a pocas semanas de celebrarse la navidad.

«Exhortamos a los consumidores a que acudan a los comercios que generamos empleos, pagamos impuestos y generamos bienestar», dijo.

López, denunció que algunas jugueterías ubicadas en centros comerciales traen productos al país bajo la modalidad del puerta a puerta.