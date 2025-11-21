Al menos 60 viviendas y locales comerciales afectados por las fuertes lluvias en Monagas

Al menos 60 viviendas y locales comerciales resultaron afectados por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en la ciudad Maturín, estado Monagas.

Las precipitaciones causaron el colapso de los caños, impactando a los sectores las Brisas del Orinoco, Los Cocos y el Nodo Vial de la Fuente, entre otros.

Más de cinco locales comerciales resultaron afectados por el desborde del caño que está en las adyacencias del ambulatorio de Los Guaritos.

Habitante de la zona solicita que les hagan mantenimiento a la cañada y la canalicen para que cuando llueva el agua pase.

Funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres se mantienen desplegados atendiendo la situación.