Pdte. Criabúfalos: rebaño de búfalos en Venezuela incrementó un 15 % en 2025

La Asociación Nacional de Criadores de Búfalos de Venezuela (CRIABÚFALOS), aseveró que el rebaño nacional de búfalos incrementó entre 12 % y 15 % en 2025.

Nicola Fabozzo, presidente del gremio, precisó que Apure es el principal estado bufalino del país pese a ser una de las entidades más afectadas por las precipitaciones.

Destacó que Monagas y Bolívar también reportan alto crecimiento en la cría de búfalos, así como también hay incremento en el sur del Lago de Maracaibo, en Zulia.

Fabozzo, explicó que en Venezuela hay una alta tasa de reproducción de la especie debido a las condiciones geográficas del país y a la motivación de los productores, los cuales “son factores clave para este crecimiento”.

Apuntó que el sector podría exportar material genético de excelente calidad. “Somos pioneros en América y tenemos el cuarto lugar a nivel mundial”, afirmó.