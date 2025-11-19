Venezolanos crean primer robot de limpieza para paneles solares

Un equipo multidisciplinario conformado por profesionales técnicos y especialistas, trabajadores del ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, creó el primer prototipo de robot de limpieza para paneles solares con uso de las nuevas tecnologías para desarrollar este proyecto innovador hecho con mano de obra venezolana.

El coordinador del taller de laboratorio de la Fundación Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano (FIDELZ), Néstor Silva, destacó que «la importancia de este proyecto es gigantesca porque es mano de obra nacional con personal calificado, que evita importar equipos. Como primer prototipo que sale del ministerio de energía eléctrica, nosotros como venezolanos e investigadores nos sentimos satisfechos».

Silva, destacó el desempeño de más de 25 profesionales para crear el dispositivo que nace de la necesidad nacional de instalar un equipo de mantenimiento preventivo para preservar los paneles solares.