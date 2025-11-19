Presunta intoxicación masiva en liceo de Barinas deja más de 30 afectados

Una situación irregular se registró en las últimas horas en la ciudad Barinas, luego de que se reportara una presunta intoxicación masiva en el Liceo Bolivariano 25 de Mayo. El incidente resultó con la afectación de al menos 37 personas, incluyendo estudiantes y personal docente.

Según el reporte inicial de funcionarios policiales, el saldo de afectados asciende a 33 estudiantes y cuatro docentes. Las víctimas presentaron síntomas como dificultad respiratoria, desmayos y convulsiones, lo que obligó a su inmediato traslado a la emergencia del hospital Dr. Luis Razetti de Barinas.

De acuerdo con información de familiares, al menos cuatro pacientes requirieron suministro de oxígeno.

Además, posterior al ingreso de los afectados, se dijo que médicos y personal sanitario también comenzaron a manifestar síntomas de la presunta intoxicación.

Ante la gravedad del suceso, los organismos de seguridad e inteligencia fueron desplegados tanto en las instalaciones del liceo como en el hospital con el objetivo de iniciar una averiguación exhaustiva que permita determinar la naturaleza de la sustancia tóxica y las causas detrás de este incidente masivo.

Las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre la posible fuente de la intoxicación. Ya en la entidad se han registrado otros dos hechos similares en este año escolar.