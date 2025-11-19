Papa afirma que quiere viajar a Perú, Argentina, Uruguay y a Guadalupe en México

El papa León XIV afirmó que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, así como Uruguay, Argentina y Perú.

El pontífice estadounidense explicó que en este año del jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que «por supuesto» le gustaría volver a América Latina.

Por el momento no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

El papa Leon XIV pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo, en Perú.