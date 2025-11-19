Levantan estatua de San José Gregorio Hernández en la población Delia en Italia

Una estatua San José Gregorio Hernández fue levantada en la población Delia, en Italia como una muestra de agradecimiento, fe y devoción por parte de los venezolanos que habitan en Sicilia.

Dos familias italianas residentes de Venezuela vivieron en carne propia el milagro del Dr. José Gregorio Hernández. La madre de Patria Lauricella se encontraba muy enferma, los médicos no le daban esperanzas de vida, colocó una estampita bajo su almohada y al día siguiente estaba sanada.

Otro milagro lo vivió el Sr. La Marca, quien atravesando el puente General Rafael Urdaneta, de Maracaibo, sufrió un accidente con el vehículo, igualmente le pidió al Dr. José Gregrorio Hernández por su intersección y salió totalmente ileso.

Luego de ello, ambas personas pidieron al Sr. Carlos La Verde, llevar una estampita de José Gregorio Henrández a Delia en Sicilia, Italia.