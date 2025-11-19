Fuertes lluvias se cobran dos vidas en el norte de Italia: una anciana y el joven que intentó socorrerla

El mal tiempo que azotó Friuli Venezia Giulia costó la vida a Guerrina Skocaj, de 83 años de edad, y a Quirin Kuhnert, ciudadano alemán de 32 años de edad, originario de Baviera: ambos murieron después de que sus casas quedaran sumergidas en el barro debido al hundimiento de la colina que había sobre ellas.

La operación fue llevada a cabo por los bomberos locales, que ya habían localizado el cuerpo de la mujer a última hora de la tarde, pero tuvieron que suspender las labores de recuperación debido a las adversas condiciones meteorológicas en el norte de Italia, que hacían la operación demasiado peligrosa por el riesgo de nuevos hundimientos

Las autoridades locales confirman que no hay más desaparecidos. Unas 300 personas han sido desplazadas por la crecida del río torre en romans D’isonzo y han sido alojadas en el gimnasio municipal, mientras que Protección Civil está habilitando otros puntos de acogida.

El alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, indicó que ha llovido 260 milímetros en poco más de ocho horas y ha sido algo muy fuerte», explicó que ha ordenado el cierre de los colegios y la evacuación de los vecinos de la zona.