Conindustria asegura que producción industrial creció 5,2 % en el último trimestre

La Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA) indicó que la producción industrial en el país tuvo un crecimiento de 5,2 % en el último trimestre, con respecto al mismo período de 2024.

De acuerdo con la nueva encuesta de Coyuntura, el incremento se produce en medio de volatilidad cambiaria e inflación, lo que continúa erosionando la planificación de las empresas, encareciendo los costos y limitando la inversión.

Explicó Tito López, presidente de Conindustria que la capacidad utilizada está en 48,9 %, por eso comenta que siempre hacen la observación de que si tuviésen más políticas públicas dirigidas a todo lo que es la armonización macroeconómica en incentivos fiscales, parafiscales, pudieran ubicarse muy por encima de ese 48,9 % en el sector industial.

El estudio, basado en datos de los industriales, demuestra que, en medio de la situación económica, el sector opera muy por debajo de su potencial, aunque los sectores farmacéutica, madera y papel reportaron crecimiento en contraste de maquinaria y equipos eléctricos, que registraron una caída de casi 24 %.