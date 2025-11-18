Italia: estado de emergencia en el norte del país tormentas y aludes

El mal tiempo y las lluvias registradas en el norte de Italia provocaron inundaciones y derrumbes en la región deFriuli Venezia Giulia, donde un alud arrasó varias viviendas, dejando a personas desaparecidas, y obligó a llevar a cabo rescates en los tejados, situación que ha generado que las autoridades declaren estado de emergencia

Se pudo conocer que los bomberos, apoyados por voluntarios de protección civil, encontraron a un superviviente atrapado entre los escombros de una de las casas, que fue trasladado al hospital de la ciudad cercana de udine con una pierna rota.

Los organismos de seguridad destacaron que seguirán trabajando arduamente para la atención de sus ciudadanos.