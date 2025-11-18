Inicio / Noticias / Internacional / Bolivia: inundaciones en Samaipata dejan viviendas destruidas y personas desaparecidas

Bolivia: inundaciones en Samaipata dejan viviendas destruidas y personas desaparecidas

18 de noviembre de 2025

En Bolivia las inundaciones ha generado preocupación en los ciudadanos la tragedia en Samaipata, debido a las intensas lluvias durante más de 6 horas provocaron el desborde del río, dejando hasta el momento seis personas desaparecidas, viviendas destruidas y caminos colapsados, las comunidades más afectadas son Cuevas y Achiras, donde familias fueron sorprendidas por la riada.

Por su parte las autoridades informaron que están desplegados en las zonas más afectadas para dar atención a los damnificados y los organismos de seguridad se encargan de continuar con la búsquedas de los desaparecidos.

