ONU: el huracán Melissa destruyó o dañó gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica

El huracán Melissa ha dañado gravemente el 10 % de los edificios en Jamaica, alertó en rueda de prensa la portavoz del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Sarah Bel, quien explicó que el impacto del fenómeno natural no solo se tradujo en destrucción física, sino también en una acumulación masiva de residuos.

Melissa alcanzó su punto máximo como huracán categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, justo antes de tocar tierra en Jamaica, y su paso causó al menos 45 muertos y dejó comunidades enteras aisladas, sin acceso a servicios básicos.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que se generaron más de 4.8 millones de toneladas de escombros, cantidad suficiente para llenar 480,000 camiones de carga.

Mientras que los daños económicos provocados por el ciclón oscilan entre 6 mil y 7 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones preliminares del organismo internacional, lo que lo convierte en uno de los desastres más costosos en la historia reciente del país.