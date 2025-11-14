Fesoca espera cosechar poco más de 5 millones de toneladas de caña azúcar

Según José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (FESOCA), el 3 de noviembre comenzó la zafra azucarera 2025 – 2026 y se estima un crecimiento del 15 % en la producción de caña de azúcar de la zafra 2025 – 2026.

Indicó que esperan poder vender por los menos a 600 dólares la tonelada en la temporada que inició el pasado 3 de noviembre.

Aspiran que estén alrededor de 650 dólares la tonelada para el productor.

Álvarez, también expresó que realizarán del 18 al 20 de noviembre una Expo Feria en Araure-Portuguesa, con motivo del 70 aniversario de Fesoca.