Gobierno británico planea eliminación gradual de experimentos médicos con animales

El gobierno británico dio a conocer por primera vez este martes un plan destinado a eliminar gradualmente los experimentos médicos con animales, que empezará con la supresión de algunas pruebas con ratones para tratamientos cutáneos a finales de 2026 y la reducción en un 35 % del uso de perros y primates para 2030.

Según informó hoy el Ministerio Británico de Ciencia, Innovación y Tecnología en un comunicado, los primeros experimentos con animales que serán suprimidos corresponderán a los que se hacen para encontrar nuevos tratamientos para las irritaciones cutáneas y oculares

El ejecutivo ha recalcado que este plan responde a una promesa electoral del partido laborista (en el poder), que el año pasado se comprometió a impulsar la colaboración con científicos para conseguir la eliminación progresiva de la experimentación médica y farmacéutica con animales.

Estos experimentos en el reino unido alcanzaron su punto máximo en 2015, con 4,14 millones de ejemplares, impulsados por el alza de los experimentos de modificación genética, sobre todo en ratones y peces.

En 2020, la cifra descendió a 2,88 millones por el desarrollo de métodos alternativos, pero desde entonces el descenso se ha estancado.