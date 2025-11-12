Bomberos advierten que vender fuegos artificiales a menores puede acarrear penas de cárcel

A propósito de que ya se aproximan las fiestas navideñas, el Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) recordó que existen riesgos asociados a la manipulación de fuegos artificiales y que la legislación venezolana contiene normas al respecto.

En primer lugar, el cuerpo de bomberos enfatizó que el uso de «artificios pirotécnicos» por parte de menores de edad está prohibido.

El organismo advirtió que la «Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente» establece explícitamente en su artículo 262 que las personas que vendan juegos pirotécnicos a menores de edad incurren en un delito que les puede acarrear condenas de prisión.

En definitiva, explicó el CBC, los fuegos artificiales solo deben ser manipulados por adultos que estén «experimentados y calificados» y estos deben estar comprometidos a poner en práctica las medidas de seguridad pertinentes.

Finalmente, ante eventuales emergencias, los bomberos capitalinos disponen de la línea telefónica (0212) 545-45-45 para el reporte de incidencias.