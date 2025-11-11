Develan escultura en homenaje a San José Gregorio Hernández en Los Teques

En un emotivo acto de fe y regocijo, la alcaldía del municipio Guaicaipuro en compañía de la comunidad de José Gregorio Hernández inauguró una plazoleta en honor al santo, en la entrada del sector, ubicado en Los Teques, capital del estado Miranda.

El alcalde Farith Fraija destacó el privilegio de la municipalidad de participar en esta actividad, que consolida la devoción hacia un santo presente en todos los hogares venezolanos.

La obra de casi tres metros de alto, más grande de lo que inicialmente se había planteado la comunidad, fue realizada por el escultor y artista plástico Daniel Varilla, a quien se le brindó un merecido reconocimiento.

El presbítero Numa Molina, invitado especial, catalogó el evento como una “fiesta que continúa” en honor a San José Gregorio Hernández, recordando el fervor que precedió a su canonización y la profunda fe que el pueblo le ha tenido desde su fallecimiento en 1919.