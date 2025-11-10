Autoridades del INTT iniciarán operativos de trámites vehiculares en cinco Estados del país

Desde hoy 10 de noviembre hasta el próximo 16, el Instituto Nacional Transporte Terrestre (INTT), despliega operativos especiales de trámites vehiculares en cinco Estados de país, con el objetivo de dar respuesta rápida y oportuna a los usuarios y promover la actualización de los documentos vehiculares.

Este lunes inician los operativos nacionales en el estado Táchira, en el municipio García de Hevia, específicamente en la casa comunal, en el kilómetro 7.

Para el 11 de noviembre, se tendrá jornada en el estado Monagas, en la avenida principal de Los Guaritos en la urbanización Las Vírgenes. Simultáneamente, en el estado Mérida, los habitantes del municipio Tovar podrán realizar sus trámites en la carrera 6 entre calle 6 y 7, del sector El Corozo, así como, en el Táchira, los usuarios del municipio García de Hevia serán atendidos en la calle 1 entre la carrera 4 y 5 frente a la plaza Bolívar.

Ya para el miércoles 12 de noviembre, se activan en el país tres operativos:

• En el estado Mérida, en la alcaldía del municipio Tovar, carrera 3 entre calle 5 y 6 Edificio Municipal.

• En Táchira, en el municipio Fernández Feo, en el pabellón Escuela Nacional Juan Evangelista Labrador.

• En el Zulia, en Petrowayu, en la Torre Empresarial Claret, piso 18, sector Valle Frío y en La Cañada, en la casa parroquial de la comunidad José Ramón Yépez.

Para el 14, la jornada se realizará en el estado Táchira, en la escuela de educación especial, avenida principal, del municipio Antonio Rómulo Acosta.

El sábado 15 de noviembre, el operativo es en el estado Bolívar, en el municipio Angostura del Orinoco, en la parroquia Agua Salada, avenida principal del barrio Los Próceres.