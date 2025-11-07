OMS: obesidad infantil alcanza niveles alarmantes en Europa

La obesidad infantil es un problema de primer orden en Europa y conlleva riesgos para la salud potencialmente mortales, advierte un nuevo informe.

Uno de cada cuatro niños pequeños tiene sobrepeso, incluido uno de cada diez con obesidad, según la encuesta realizada en toda Europa y publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas tasas son mucho más altas en el sur de Europa, donde casi uno de cada cinco niños vive con obesidad.

La obesidad infantil aumenta el riesgo de diabetes, cáncer, cardiopatías, ictus y otras enfermedades crónicas en la edad adulta.

La encuesta, realizada entre 2022 y 2024, incluyó datos de unos 470.000 niños de entre 6 y 9 años en 37 países. Los investigadores recopilaron información adicional sobre el entorno familiar y los hábitos de salud de más de 150.000 menores.

En conjunto, los niños tienen más probabilidades de padecer obesidad que las niñas, 13 % frente a 9 %, según el estudio.