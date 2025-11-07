Humo tóxico afectó a habitantes de la parroquia El Pilar en Barcelona estado Anzoategui

Una corriente de humo procedente de un incendio que se generó en el área de coque y azufre en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, afectó a los habitantes de El Pilar, una de las parroquias rurales del municipio Simón Bolívar.

Jesús Varela, comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado, indicó que se está generando, producto de la quema de este azufre, el dióxido de azufre que, a dos partes por millón por supuesto genera una afectación en el humano.

Debido a la contingencia, los organismos de seguridad ciudadana ordenaron desalojos preventivos en varias comunidades de El Pilar.

Varela detalló que “reportaron que en el CDI hay personas solicitando ayuda. Ya se realizó el desalojo de los colegios en el sector El Pilar. Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos se encuentran en el sitio realizando las labores. En el complejo José Antonio Anzoátegui se encuentran tres frentes de combate de incendios para lograr sofocar”.