Feria Nacional del Búfalo 2025 se realizará entre el 3 y el 7 de diciembre en Apure

El estado Apure se prepara para acoger el evento agropecuario más importante del año, la III Feria Nacional del Búfalo 2025, que se llevará a cabo del 3 al 7 de diciembre, así lo dio a conocer el gobernador Wilmer Rodríguez a través de sus redes sociales, donde destaca que la actividad busca posicionar a la región como la referencia nacional en producción bufalina.

Asimismo, detalló que la feria no solo será una vitrina para mostrar el gran potencial agroproductivo del estado, sino también una estrategia integral para consolidar a apure en este sector.

Rodríguez, indicó que esta feria es considerada como el evento más importante del año en el ámbito agropecuario, pues congregará a productores, emprendedores, técnicos, especialistas, así como a visitantes de todo el país.