Barinas se consolida como el mayor productor de queso y carne de Venezuela

José Antonio Espinoza, presidente de la Asociación de Productores Rurales del estado Barinas (ASOBARINAS), informó que actualmente el estado Barinas es la entidad con mayor producción de queso y carne de Venezuela.

En la región abundan los hatos y grandes rebaños que abastecen al mercado interno, indicó que Barinas aporta la tercera parte de la carne que se come en Venezuela.

“Estamos hablando aproximadamente de un 33 % de la proteína que se produce en el país. Igualmente pasa con el queso, la entidad es la mayor productora de queso de Venezuela”.

Se refirió a los cambios que han permitido mejorar la producción ganadera de Barinas.

“Ahora cuidan mucho sus vacas, ya que representan un vientre que se puede aprovechar para la reproducción”.

Con respecto a la campaña de vacunación por fiebre aftosa indicó que, aunque se sabe que Barinas es el mayor productor de carne y queso del país, no se dispone de un censo que ayude a determinar con exactitud el tamaño del rebaño regional.

“Esto es un problema, ya que impide hacer un cálculo del porcentaje total de cabezas de ganado inmunizadas”.

No obstante, el dirigente gremial valoró positivamente el trabajo hecho hasta ahora por las autoridades y los productores rurales para impulsar la campaña de vacunación.