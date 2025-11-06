Inicio / Noticias / Nacionales / Venezuela Afianza su Posición en la 26ª Asamblea de ONU Turismo en Arabia Saudita

06 de noviembre de 2025 - 9:09 am Nacionales 94 Vistas

En el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, delegados venezolanos arribaron a la ciudad de Riad, en el Reino de Arabia Saudita, para representar al país en uno de los encuentros más importantes del sector a nivel global. La participación forma parte de los esfuerzos por promover el turismo venezolano y establecer vínculos estratégicos con otras naciones.

Durante el encuentro, se abordaron temas clave como el desarrollo sostenible del turismo, la promoción de destinos internacionales y la consolidación de alianzas estratégicas que impulsen la economía y la cultura de cada país participante. La delegación venezolana presentó la oferta turística nacional y discutió oportunidades de colaboración con otros miembros de la ONU Turismo.

La presencia de Venezuela en este importante foro refleja el compromiso del país con la internacionalización de su turismo y la búsqueda de nuevos espacios de cooperación, reafirmando la intención de posicionar al país como un destino atractivo y competitivo en el ámbito global.

