Talento venezolano brillará por primera vez en la Noche de los Museos de Buenos Aires

Por primera vez, un centro cultural venezolano formará parte de la ruta cultural más importante de Buenos Aires. El Centro Venezolano Argentino Araguaney, impulsado por la asociación civil Alianza por Venezuela, participará en la 21ª edición de La Noche de los Museos, que se celebrará el sábado 8 de noviembre, desde las 19:00 hasta las 2:00 de la madrugada, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, esta iniciativa invita a recorrer más de 300 espacios culturales con programación especial, reafirmando el compromiso con el acceso libre a la cultura y la celebración de la diversidad.

Desde su inauguración el 12 de abril de 2025, el Centro Araguaney se ha consolidado como un punto de encuentro e integración para la comunidad venezolana en Argentina, promoviendo actividades culturales, educativas y sociales que fortalecen los lazos entre ambas naciones.

“Estamos profundamente agradecidos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la confianza. Esta participación reafirma que Buenos Aires es una ciudad abierta a la diversidad, y representa también un reconocimiento al trabajo de nuestra organización, al talento de los artistas venezolanos y a la oportunidad de visibilizar el aporte de la migración venezolana a Argentina, un país que nos ha abrazado como hermanos”, expresó Alé Yánez, coordinadora de Cultura de Alianza por Venezuela.

Programación destacada

Yánez, explicó que la programación del Centro Venezolano Argentino incluirá exposiciones artísticas, un show de stand-up comedy y una presentación musical, además de una muestra institucional que recorre la historia de la organización.