Pdte. Fevearroz: cosecha nacional de arroz avanza en 80 %

Representantes de la Federación Venezolana de Arroz (FEVEARROZ) informaron que la cosecha de arroz correspondiente al ciclo invierno 2025 presenta un avance del 80 %, con un rendimiento promedio de 4.924 kilogramos de arroz paddy húmedo por hectárea, cifra inferior a las expectativas iniciales del gremio.

El presidente de Fevearroz, José Luis Pérez, explicó que al inicio de la cosecha, hace aproximadamente un mes, los rendimientos superaban los 5.500 kilos por hectárea, pero diversos factores han afectado el desempeño productivo.

“No es el rendimiento que esperábamos”, señaló Pérez, atribuyendo la disminución a dificultades logísticas persistentes en la cadena productiva nacional.

Entre los principales obstáculos, el dirigente gremial mencionó la falta de acceso al combustible, especialmente gasoil, lo que ha impactado tanto la cosecha en curso como el transporte del grano desde las fincas hasta los silos. Esta situación también limita la planificación del próximo ciclo agrícola, al dificultar la preparación de los terrenos para la siembra.

Pérez, indicó que se están tomando medidas a través del Ministerio correspondiente para garantizar el suministro directo de gasoil a los productores, con el fin de mitigar los retrasos y asegurar la continuidad de las labores agrícolas.

Fevearroz prevé iniciar la siembra del ciclo norte-verano 2025-2026 a partir del 15 de noviembre, en los estados Portuguesa, Cojedes y Guárico, con una meta aproximada de 70.000 hectáreas sembradas, según reseña una nota de Minuta Agropecuaria.

El arroz es uno de los rubros esenciales en la dieta venezolana, y su producción nacional representa un componente clave para la seguridad alimentaria del país. El gremio continúa monitoreando el desarrollo del ciclo y las condiciones logísticas para garantizar el abastecimiento interno.