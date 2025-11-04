ONU: advierte que pérdidas económicas por Melissa serán un yugo para Jamaica por años

Un alto funcionario de las Naciones Unidas indicó las pérdidas millonarias generadas por el huracán Melissa en Jamaica, destacándose como un “yugo” que afectará a la economía del país caribeño por varios años.

Melissa, que causó cerca de 60 muertos en el caribe, devastó regiones enteras de Jamaica e inundó Haití y cuba durante su recorrido de varios días por la región. Por lo que se estima que sus efectos pueden llegar a unas pérdidas económicas que son del valor del producto interno bruto anual de Jamaica, según señaló Nahuel Arenas, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe.

Y de acuerdo con datos del Banco Mundial, el PIB de Jamaica en 2024 fue de casi 20 mil millones de dólares, para un país de 2,8 millones de habitantes.

El huracán ha sido el más potente en tocar tierra en 90 años y golpeó Jamaica como un fenómeno de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 km/h.

Un balance comunicado por el primer Ministro, Andrew Holness, informa que Melissa causó en Jamaica al menos 28 muertos y debido al desastre tras su paso, el país insular caribeño fue declarado como zona catastrófica.