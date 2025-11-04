Fedeagro reportó caída en el consumo nacional de hortalizas

Según autoridades de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), el consumo nacional de hortalizas reportó una caída del 60 %.

De acuerdo con el director de Hortalizas del gremio, Emilio Breindembach, este importante descenso está ligado, principalmente, al bajo poder adquisitivo de los compradores, así como a una disminución en los niveles de siembra.

«El poder adquisitivo del venezolano es tan bajo que ha implicado en que no se venda la hortaliza como antes», dijo.

En este sentido, el representante del grupo indicó que si bien se observa que el consumo de rubros como papas, cebollas y tomates es más frecuente, se ha visto que la compra de otros como el calabacín, el brócoli y las lechugas ha mermado considerablemente.

Respecto a la caída de las siembras, indicó que las lluvias ocurridas en meses pasados dañaron seriamente muchos sembradíos en estados como Mérida, Táchira y Trujillo, donde se registraron pérdidas en al menos 150 hectáreas; una situación que ha afectado a los productores de la zona puesto que «el 80 % de los cultivos en esa región son de tipo agricultura familiar» y, por tanto las inversiones realizadas fueron «a pulmón propio».