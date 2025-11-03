Aeropuerto internacional de la Isla de Margarita recibió a 468 nuevos turistas provenientes de Rusia

El Aeropuerto Internacional del Caribe General en Jefe Santiago Mariño, en la isla de Margarita, recibió a 468 nuevos turistas provenientes de la federación de Rusia. Con esta nueva llegada, el flujo asciende a cinco mil 101 visitantes del país eslavo desde el inicio de la operación en el mes agosto.

De esta manera, el estado Nueva Esparta se consolida como el primer polo de turismo receptivo por excelencia del país. Este nuevo arribo confirma el éxito de la operación chárter Moscú – Porlamar a través de Pegas Touristik y Hovertours, en coordinación con el Ministerio para el Turismo (MINTUR), bajo las directrices de su titular, Leticia Gómez. Esta operación se suma a la visita de 100 turistas ejecutada el pasado lunes 27 de octubre por la oficina Venetur Rusia.

Las islas de Margarita, Coche y Cubagua serán destinos para los vacacionistas, quienes disfrutarán de las distintas rutas turísticas avaladas por Mintur, que muestran la diversidad cultural, histórica, gastronómica y de naturaleza del estado oriental.