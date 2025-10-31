Pdte. FEDEAGRO pide revisar costos de traslados de frutas y hortalizas por temporada navideña

Fedeagro solicita revisar costos de los traslados para garantizar la estabilidad de frutas y hortalizas, de cara a la temporada navideña.

Ante la venidera temporada navideña que representa la de mayor consumo en el país, el titular de Fedeagro, Osman Quero, sostuvo que los alimentos agrícolas han mantenido su estructura de costos durante todo el año.

En cuanto a los daños por las lluvias en diversas entidades del país, indicó Quero que se han recuperado paulatinamente los puentes que sufrieron daños severos y estructurales, como es el caso del estado Portuguesa por el desbordamiento de una represa que afectó el paso entre Portuguesa y Barinas, pero detalló que el eje andino es el que sufrió los mayores embates de la naturaleza.

También se refirió a la zafra de maíz con más de 300 mil hectáreas cultivada, especialmente el de tipo amarillo, principal alimento balanceado de aves que producen huevos y el de ganado, para la generación de carne y lácteos.

Sin embargo, líder gremial reconoció que el estado Guárico fue la excepción del año porque logró superar las 150,000 hectáreas cultivables de maíz, a propósito de las fuertes lluvias que qué diferencia de otros estados, los favoreció incluso comparación con el granero del territorio nacional, el estado Portuguesa.