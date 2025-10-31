Nueva York declara la emergencia por el recorte de ayudas que afecta a millones de latinos

Cerca de diez millones de latinos en Estados Unidos podrían perder desde este sábado 1 de noviembre los Subsidios de Alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debido a la falta de fondos provocada por el cierre del gobierno federal, advirtieron organizaciones civiles.

Los latinos representan casi una cuarta parte de los 42 millones de beneficiarios del programa, que otorga alimentos a uno de cada ocho estadounidenses. El Departamento de Agricultura (USDA) informó que no podrá seguir financiando el SNAP si el cierre se prolonga en noviembre.

Las asociaciones Voto Latino, Unidosus y Latino Victory Project criticaron al gobierno de Donald Trump por no recurrir a un fondo de emergencia de 6.000 millones de dólares para mantener la ayuda.

Los Estados más afectados serían California, Texas, Florida y Nueva York, donde se concentra la mayor población latina. Veintitrés Estados y el distrito de Columbia han demandado a la administración Trump para garantizar la financiación del programa.

Las organizaciones alertaron de que el cierre del gobierno, que ya cumple un mes, está teniendo un impacto devastador en las familias de bajos ingresos y comunidades minoritarias, y advirtieron que “el acceso a la comida no debería usarse como moneda de cambio política”.