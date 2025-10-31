La alimentación es un factor clave en la lucha contra el cáncer de mama

El cáncer de mama se origina por un crecimiento descontrolado de células en la glándula mamaria. Aunque existen factores genéticos y hormonales que aumentan el riesgo, como la edad, antecedentes familiares y la exposición a hormonas, hay otros factores modificables como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco que pueden prevenirse.

En el marco del Mes Rosa de la Salud Femenina, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) ha destacado la importancia de una alimentación balanceada como complemento fundamental en el tratamiento de esta patología oncológica.

Al respecto, la licenciada Ana Emilia Sojo, nutricionista de la SAV, enfatiza que una dieta adecuada puede mejorar significativamente la calidad de vida de las pacientes y aumentar sus posibilidades de recuperación.

“Para que un paciente esté lo suficientemente fuerte para luchar contra el cáncer, debe estar bien nutrido”, afirma la especialista. Según la experta, entre un 90 y 95% de los pacientes que adoptan un estilo de vida saludable, con énfasis en la alimentación y el ejercicio, logran tolerar mejor los tratamientos y tienen una mayor expectativa de vida.

Dieta balanceada

La nutricionista de la SAV destaca que la alimentación juega un papel crucial en el tratamiento del cáncer de mama. Una dieta balanceada, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, reducir los efectos secundarios de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Sojo, recomienda que las pacientes con cáncer de mama sigan las siguientes pautas alimentarias:

· Hidratación: Beber abundante agua y líquidos claros para evitar la deshidratación, especialmente durante los tratamientos.

· Fraccionar las comidas: Consumir pequeñas comidas frecuentes para evitar la sensación de saciedad y facilitar la digestión.

· Priorizar alimentos blandos: Optar por alimentos fáciles de digerir, como sopas, purés y alimentos cocidos al vapor.

· Evitar alimentos irritantes: Evitar alimentos picantes, grasos y muy condimentados, ya que pueden causar molestias estomacales.

· Incluir alimentos ricos en fibra: Frutas, verduras y granos integrales ayudan a regular el tránsito intestinal.