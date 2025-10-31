Fuertes lluvias ocasionaron anegaciones y caída de árboles en el estado Falcón

Las intensas precipitaciones que se han registrado en las últimas horas dejaron varios sectores de la ciudad Coro con anegaciones.

La calle el sol y la avenida Tirso Salaverría, frente al Terminal de Pasajeros de la ciudad, presentaron inundaciones.

Lo mismo ocurrió en el parcelamiento y área de Medina, donde varias calles y viviendas temrinaron con inundaciones.

Tras los fuertes vientos que también se registraron durante las lluvias, un árbol se cayó en la avenida Independencia, lo que limitó por unos minutos el tránsito vehicular por esa arteria vial, hasta que fue removido por funcionarios de Protección Civil.

En el sector San José, se registró la caída de granizo durante un fuerte aguacero.