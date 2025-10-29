ONU estima que casi dos millones de personas necesitarán ayuda por estragos del huracán Melissa

Se trata de la tormenta más fuerte que azota la isla desde que comenzaron los registros hace 174 años. El Centro Nacional de Huracanes menciona que habrá inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y la caída de hasta 40 pulgadas de lluvia.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el huracán Melissa podría causar inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra en partes de Jamaica, Cuba y la isla de la española.

Brian Tang, profesor de Ciencias Atmosféricas en la universidad de Albany indicó que el movimiento relativamente lento de Melissa, su trayectoria sobre terreno montañoso y las “tremendas” cantidades de lluvia de hasta 102 centímetros que puede generar en ciertas localidades son ingredientes que están contribuyendo a un riesgo “preocupante” de deslizamientos de tierra.