Ministerio Público inicia investigaciones por dos casos de abuso sexual y trato cruel a menores en Lara

En el estado Lara, el Ministerio Público se pronunció por dos hechos que consternaron a la población. El primer caso, se trató del abuso sexual contra un niño de 11 años y el segundo de trato cruel a una pequeña de dos años.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus redes sociales, estos casos. En el primero, anunció que fueron imputados dos sujetos, por el delito de abuso sexual al niño.

Mediante una publicación, detalló que dichos aberrados en el caserio El Algodonal, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, se aprovecharon de la vulnerabilidad de un niño de 11 años para realizar actos sexuales, dejando secuelas imborrables. Por lo que ratificó que se tomarían las acciones correspondientes para garantizar máxima justicia.

Por otra parte, anunció que fue aprehendido para ser imputado otro sujeto por el delito de trato cruel a su hija de dos años, ocasionándole graves lesiones a la mencionada menor. Esto ocurrió en el sector Nueva Segovia, al este de Barquisimeto.

En un video captado por una cámara de seguridad, se observa como este hombre maltrata a la menor, mientras la trasladaba en un coche. El procedimiento fue ejecutado por la Policía Municipal de Iribarren.