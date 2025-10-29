Fedeindustria Carabobo asegura que el camarón es lo más exportado en Venezuela después del petróleo

Fedeindustria Carabobo afirma que, después del petróleo, el camarón es el producto más exportado de Venezuela, siendo la primera cadena de exportación no petrolera del país. Esta industria ha crecido significativamente, destinando el 60 % de su producción a mercados internacionales y generando un impacto económico considerable, además de la creación de empleo directo en zonas rurales, según informan las asociaciones del sector, como la Sociedad Venezolana de Acuicultura.

Actualmente se exporta el 60 % de la producción del país hacia mercados europeos como Francia, España e Inglaterra, así como a China, con un crecimiento notable de sus importaciones.

La industria camaronera genera entre 14.000 y 17.000 empleos directos, con un potencial de crecimiento para alcanzar entre 100.000 y 140.000 empleos, con un fuerte impacto social al destinarse a zonas rurales con bajo desarrollo económico.