Al menos 132 muertos en Río de Janeiro tras megaoperativo policial

La operación policial del martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó 132 muertos, según reportó este miércoles la Defensoría Pública regional, luego de que decenas de cuerpos encontrados por habitantes de favelas fueran expuestos en una calle mientras continúan las búsqueda de fallecidos.

La Policía informó en conferencia de prensa este miércoles que la cifra de víctimas subió a 119. Anteriormente, la Defensoría Pública de Río, institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, dijo que contabilizó 132 muertos, entre ellos cuatro agentes.

El Gobierno de Rio de Janeiro informó además que la operación reusltó en 113 arrestos, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas (91 fusiles, 29 pistolas), 14 artefactos explosivos y una tonelada de droga, sin dar detalles específicos.

Más de 50 cuerpos fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, mientras continúa la búsqueda en los complejos donde ocurrió la intervención.

Los cadáveres quedaron expuestos para que familias puedan buscar e identificar a parientes que podrían estar entre los fallecidos, sin participación de las autoridades.

El operativo, señalado como el más grande de la historia de Río de Janeiro y el más letal, movilizó a 2.500 agentes en la zona norte de la ciudad y tenía como objetivo el arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotráfico del país.

Los grupos delictivos respondieron con barricadas, se produjeron tiroteos y las autoridades mostraron un video de un dron lanzando un proyectil contra las fuerzas de seguridad.