Pronosticadores del INAMEH vigilan dos ondas tropicales que se aproximan a Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), informó sobre la llegada de las ondas tropicales 50 y 51 por lo que las lluvias pueden continuar en el país.

El organismo reslató que el huracán Melissa se encuentra a 1040 km al oeste – noroeste de la península de Paraguaná y presenta vientos sostenidos de 278 km / h.

La onda tropical 51 ya se encuentra al norte de Guyana se estima su llegada a la Guayana Esequiba en las próximas horas. La onda tropical 52 esta ubicada al noreste de la Guayana Francesa y se estima su llegada a territorio venezolano para este jueves.