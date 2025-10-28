Inicio / Noticias / Nacionales / Orquesta sinfónica Simón Bolívar se presentará junto a la Franz Schubert Filharmonia en Madrid el 14 de noviembre

Orquesta sinfónica Simón Bolívar se presentará junto a la Franz Schubert Filharmonia en Madrid el 14 de noviembre

28 de octubre de 2025 - 1:55 pm Nacionales 77 Vistas

Gracias a la relación institucional entre la Franz Schubert Filharmonia y la Orquesta Simón Bolívar, estas dos formaciones se presentan en el Auditorio Nacional de Música de Madrid bajo la batuta de su director musical y artístico, Tomás Grau, para interpretar juntos la sinfonía Nº 2 de Mahler, una obra que celebra la esperanza y la resurrección.

Acompañadas por el impresionante Coro Nacional de Colombia y las voces de Katja Maderer y Martina Baroni, el concierto reunirá a más de 200 músicos y cantantes para dar forma a la monumental partitura de Mahler, en un evento que celebrará el 20º aniversario de la fundación de la Franz Schubert Filharmonia.

