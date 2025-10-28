Fedecámaras insta a suscribir acuerdos público-privados para impulsar la operatividad y el crecimiento económico

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), Felipe Capozzolo, enfatizó la necesidad de una alianza estratégica entre el sector público y el privado para reactivar el crecimiento económico del país.

Durante su participación en el evento «Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030», Capozzolo, destacó que la colaboración entre ambos sectores es la clave para alcanzar un desarrollo económico exitoso y duradero.

“La cooperación genera los incentivos necesarios para la creación de instalaciones productivas, la generación de empleos y el bienestar directo de la población”, afirmó el gremialista.

A través de sus redes sociales, el líder de Fedecámaras recordó que la historia reciente del país demuestra que cada vez que se ha implementado una política pública con amplio consenso, el resultado “ha sido exitoso y perdurable”.

Capozzolo, hizo un llamado a “suscribir acuerdos para impulsar el crecimiento económico, aumentar la producción y la operatividad de las empresas”, señalando los beneficios tangibles de una buena política pública para el sector productivo: