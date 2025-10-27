UNEXPO participó con 11 proyectos en la EXPOCILARA 2025

La Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO) en su cuarta participación consecutiva en la EXPOCILARA 2025, evento organizado por la Cámara de Industriales del estado Lara (CILARA) y que se realizaró en el C.C. Arena Plaza de Barquisimeto desde el 24 al 26 de octubre.

La UNEXPO se enorgullece de presentar 11 proyectos de alto impacto desarrollados por sus estudiantes del Vicerrectorado de Barquisimeto y Núcleo Carora, quienes han sido seleccionados para competir por los Premios a la Creatividad e Innovación que otorga la Cámara de Industriales del estado Lara en el mencionado evento.

Los proyectos, realizados por unexpistas como parte de su trabajo de grado, han logrado destacar en la convocatoria y compartirán el espacio de exposición junto a propuestas de otras universidades de la región, como la UFT, UCLA y UNY.

Los trabajos de los futuros ingenieros de la UNEXPO abarcan varias áreas, demostrando un compromiso con la innovación y la solución de problemas reales. Los proyectos realizados por estudiantes unexpistas que participarán en la EXPOCILARA 2025 son los siguientes:

-Diseño de equipo móvil autónomo para calificación de suelos, eliminación de maleza y control de plagas en cultivos.

-Asistente para afinación de instrumentos musicales para invidentes.

-Diseño de una planta para el reciclaje de minerales críticos de baterías de Ion Litio.

-Dispositivo automático para el monitoreo de la presión arterial usando una aplicación móvil.

-Robot educativo interactivo con programación tangible para el estímulo del pensamiento computacional en niños.

-Diseño de un medidor de gas para redes domésticas.

-Desarrollo de kits de análisis químico para la determinación de hierro y cobre en agua

-Diseño de una máquina automatizada para la extracción y sustitución de componentes THT y SMD de placas electrónicas.

-Diseño de una máquina automatizada de ovoscopia con inteligencia artificial destinada al sector avícola.

-Diseño de algoritmo para predecir condición de equipos en redes de distribución eléctrica subterránea.

-Dispositivo de medición y monitoreo local y remoto de parámetros de calidad de la energía eléctrica.