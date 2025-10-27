Pdte. Caiproca: pesca de cangrejo azul en lago de Maracaibo genera 25 mil empleos

La pesca del cangrejo azul en el lago de Maracaibo se ha convertido en un pilar de la economía zuliana y un motor de las exportaciones no petroleras de Venezuela, según destacó Francisco Martínez, presidente de la cámara de Industrias Procesadoras de Cangrejos de Venezuela (CAIPROCA).

Martínez, señaló que la actividad pesquera vinculada al cangrejo azul genera entre 20 y 25 mil empleos directos e indirectos, desde los pescadores que faenan en pequeñas embarcaciones con palangre hasta el personal que interviene en la cadena de procesamiento y exportación.

Martínez, explicó que la rentabilidad del cangrejo depende de la oferta y la demanda, y que los niveles de producción pueden fluctuar debido a la naturaleza salvaje de la especie.

“La industria tiene picos hacia arriba y hacia abajo, producto de lo errático que es el cangrejo azul”, precisó.

El presidente de Caiproca resaltó que el sabor del cangrejo azul del lago de Maracaibo es único, con un perfil dulce-salado que refleja las condiciones del ecosistema en el que se desarrolla.