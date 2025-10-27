Huracán Melissa alcanza la categoría 4: Cuba, Jamaica en alerta máxima por los fuertes vientos e inundaciones

El huracán Melissa ha continuado su proceso de rápida intensificación en las últimas horas, transformándose en un potente sistema de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, esto representa una seria amenaza para Jamaica y la región oriental de Cuba, a la vez que se confirman ya cuätro muertes y un niño desaparecido en Haití y otro en República Dominicana.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, la presión central del huracán había descendió a 944 hectopascal. Su centro se estimó a solo 180 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, y a 415 kilómetros al sur de Santiago de Cuba.

Actualmente, Melissa se desplaza con un rumbo próximo al oeste a una velocidad lenta de apenas siete kilómetros por hora. Se espera que este movimiento continúe en las cercanías de Jamaica, para luego girar gradualmente hacia el norte y nordeste.

El pronóstico indica que el poderoso huracán se aproximará al territorio cubano el martes por los mares al sur de su región oriental.

Se estima que Melissa podría descargar entre 38 y 76 centímetros de lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 100 centímetros en áreas aisladas, lo que agrava el riesgo para las comunidades vulnerables.