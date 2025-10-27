Inicio / Noticias / Internacional / Huracán Melissa alcanza la categoría 4: Cuba, Jamaica en alerta máxima por los fuertes vientos e inundaciones

Huracán Melissa alcanza la categoría 4: Cuba, Jamaica en alerta máxima por los fuertes vientos e inundaciones

27 de octubre de 2025 - 12:39 pm Internacional 54 Vistas

El huracán Melissa ha continuado su proceso de rápida intensificación en las últimas horas, transformándose en un potente sistema de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, esto representa una seria amenaza para Jamaica y la región oriental de Cuba, a la vez que se confirman ya cuätro muertes y un niño desaparecido en Haití y otro en República Dominicana.

Según el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, la presión central del huracán había descendió a 944 hectopascal. Su centro se estimó a solo 180 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, y a 415 kilómetros al sur de Santiago de Cuba.

Actualmente, Melissa se desplaza con un rumbo próximo al oeste a una velocidad lenta de apenas siete kilómetros por hora. Se espera que este movimiento continúe en las cercanías de Jamaica, para luego girar gradualmente hacia el norte y nordeste.

El pronóstico indica que el poderoso huracán se aproximará al territorio cubano el martes por los mares al sur de su región oriental.

Se estima que Melissa podría descargar entre 38 y 76 centímetros de lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 100 centímetros en áreas aisladas, lo que agrava el riesgo para las comunidades vulnerables.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados