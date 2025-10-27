Falcón registra incremento de importaciones y exportaciones

El gobernador de Falcón, Víctor Clark, afirmó que hay crecimiento de la actividad importadora y exportadora de la región.

Clark, indicó que Falcón es un estado epicentro de la referencia comercial, viene creciendo en estos últimos años, con un crecimiento significativo de más de 200, 300 o 400 % dependiendo los casos de materia de manejo de carga, en materia de toneladas de rubros y exportación.

El incremento de exportaciones se da mayormente a las islas del Caribe, mientras que las importaciones se debe al aumento de contenedores al Puerto de Guaranao.

El mandatario regional indicó que esperan que este sector se convierta en uno de los principales motores junto con la zona económica especial.