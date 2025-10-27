Con fiesta litúrgica se celebró en Isnotú la santidad de San José Gregorio Hernández y su natalicio

Este domingo 26 de octubre de 2025, la iglesia católica en Venezuela y el mundo celebró la fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández.

El venerado «médico de los pobres celebró ayer 161 años de su natalicio. Es por esto que en su tierra natal celebraron con especial devoción esta significativa fecha.

Miles de feligreses realizaron la tradicional caminata de peregrinación desde Valera hasta Isnotú, en un recorrido de casi 15 kilómetros de fe.

Asimismo, la Diócesis de Trujillo celebró la primera fiesta litúrgica del flamante santo venezolano con una misa solemne desde su tierra natal, Isnotú, cuya ceremonia religiosa fue presidida por el obispo de la entidad, Monseñor José Trinidad Fernández.

Isnotú se convirtió este domingo en el centro de reunión de miles de devotos provenientes de todas partes del país y del exterior, en agradecimiento por algún favor concedido y para regocijarse con la reciente canonización de los primeros santos venezolanos, San José Gregorio y Santa Carmen Rendiles.