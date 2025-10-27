Científicos venezolanos participan en programa para monitoreo de mares

La ciudad de Río de Janeiro, Brasil; fue la sede física del Seminario de Fortalecimiento de Capacidades sobre el acceso a Herramientas Gratuitas de Monitoreo Satelital de Mares y Océanos, el cual desarrolló la organización internacional ítalo-latinoamericana, y que contó con la participación de una delegación de Venezuela.

Esta iniciativa, que se desarrolló del 20 al 23 de octubre, prevé crear el primer observatorio virtual regional para preservar la salud y la integridad de los ecosistemas marinos en América Latina.

El proyecto, respaldado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia (DGCS/MAECI) y ejecutado por la IILA, se orienta a fortalecer las capacidades técnicas y científicas de los países latinoamericanos que forman parte del corredor atlántico —Argentina, Brasil, Cuba, Haití, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El taller integrado a la iniciativa planeta océano aborda aspectos como la interacción entre biodiversidad, integridad ecológica y los impactos del cambio climático. Además, se orienta a establecer una red latinoamericana de investigadores provenientes de los países miembros de la IILA que participan en el proyecto, además de promover la transferencia de conocimientos vinculados a observación terrestre e inteligencia artificial entre las naciones involucradas.

Los científicos venezolanos que participaron en esta jornada se seleccionaron por su experiencia y su sólida formación académica en el área, así como por sus líneas de investigación relacionadas directamente con el proyecto.