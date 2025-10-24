Selección femenina de fútbol inicia camino mundialista ante Chile en Cabudare

La selección nacional femenina de fútbol enfrentará este viernes a Chile en el Estadio Metropolitano de Cabudare, Lara, en el arranque de la CONMEBOL Liga de Naciones. El encuentro, pautado para las 5:00 de la tarde, será el inicio del proceso clasificatorio hacia la Copa del Mundo Brasil 2026, en lo que sería la primera participación histórica del conjunto criollo en una cita orbital.

El equipo dirigido por el brasileño Ricardo Belli llega con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan posicionarse en la lucha por uno de los dos cupos directos al torneo internacional, previsto entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año. La competencia se desarrolla bajo un nuevo formato que sustituye el sistema anterior basado en la Copa América.

Desde la incorporación del actual cuerpo técnico en febrero, la oncena acumula ocho partidos oficiales, con balance de tres triunfos, dos empates y tres derrotas. El rendimiento ofensivo se refleja en 14 goles convertidos y nueve recibidos, cifras que respaldan el crecimiento del grupo en los últimos meses.

Las ausencias más relevantes son las de Verónica Herrera, por lesión muscular; Marianyela Jiménez, por trámites migratorios; y Bárbara Sandoval, afectada por un cuadro febril asociado a salmonela. En su lugar, se incorpora Gellinott Reyes para reforzar el mediocampo.

Además del duelo entre Venezuela y Chile, la primera jornada incluye los choques Bolivia vs. Ecuador en El Alto, Colombia vs. Perú en Medellín y Argentina vs. Paraguay en Buenos Aires.

Las dos mejores selecciones avanzarán directamente al mundial, mientras que las ubicadas en tercer y cuarto lugar accederán al repechaje intercontinental.