Pdte. Cavidea: sector agroalimentario representa el 47 % del PIB de la manufactura privada en Venezuela

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA), Juvenal Arveláez, aseguró que el sector agroalimentario representa el 47 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la manufactura privada en Venezuela.

Destacó que la cadena de valor agro-alimentaria es un pilar estratégico para la economía del país e indicó que el sector ha crecido en medio de un esfuerzo importante «a pesar de las dificultades y de la adversidad», dijo.

El representante gremial planteó, durante el Expoforo Empresarial Venezuela Productiva 2030 la creación de un Observatorio Nacional de Productividad y Sostenibilidad.

El objetivo, explicó, es que este observatorio «permita monitorear, evaluar y proyectar indicadores clave para el crecimiento económico con enfoque ambiental y social». Arvelaez, explicó que la creación de esta nueva entidad potenciaría el desempeño del sector alimentario en medio de las dificultades económicas del país.