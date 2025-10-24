Autoridades del INTT activan operativos especiales de trámites vehiculares en comunidades del país

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó, que desde este miércoles 22 hasta el 26 de octubre, realizará jornadas especiales en diversas regiones del país.

Estos operativos tienen como objetivo facilitar el acceso a trámites vehiculares y servicios del INTT en espacios habilitados por Alcaldías y entes públicos, señaló la institución en su cuenta instagram.

Durante la semana, los ciudadanos podrán realizar sus gestiones en los siguientes puntos:

Para este viernes 24 de octubre, los operativos del INTT estarán desplegados en los estados Anzoátegui, Lara y Falcón.

En la entidad larense, se activará la jornada en la sede de la farmacia San Ignacio, en el municipio Palavecino.