Agricultores merideños denuncian contrabando de mercancía desde Colombia

En el estado Mérida agricultores del eje del páramo denuncian que continúa el contrabando de rubros agrícolas desde Colombia, una situación que los afecta al momento de comercializar las cosechas.

El presidente de la Asociación de Productores Miranda-Mérida, Andrés Ramírez, aseguró que la llegada de mercancía colombiana por medio del contrabando afecta a la economía de los agricultores merideños.

Recordó el «sacrificio» que hacen los trabajadores del campo trabajan para producir los alimentos y enviarlos a otros Estados del país.

Entre los rubros que llegan de manera ilegal del vecino país mencionaron la papa, zanahoria, ajo y frutas.