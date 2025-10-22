Familias del estado Sucre siguen afectados por intensas lluvias

El estado Sucre continúa bajo la presión de intensas precipitaciones, y las autoridades han informado que la emergencia ha escalado. Al menos cuatro municipios de la entidad se encuentran afectados por las recientes lluvias, que a su paso han dejado graves daños en las comunidades.

La gobernadora del Estado, Jhoanna Carrillo, ofreció detalles sobre el impacto de las inundaciones. Indicó que ahora han reportado 114 viviendas presentan daños con inundaciones leves y moderadas.

Además del número de viviendas, la gobernadora Carrillo confirmó que son “11 sectores que han sido impactados por inundaciones”. Esto indica que la afectación está dispersa y requiere la movilización de recursos en diversas parroquias y comunidades para mitigar los daños y asistir a las familias.