San Cristóbal estrena capilla en honor a José Gregorio Hernández

21 de octubre de 2025 - 3:32 pm Nacionales 41 Vistas

En el municipio San Cristóbal, estado Táchira, fue entregada la rehabilitación integral de la capilla que lleva por nombre San José Gregorio Hernández. La intervención respondió a la solicitud de la comunidad y representa la recuperación de un espacio religioso de alto valor espiritual, que ofrece condiciones dignas para el encuentro, la oración y las actividades litúrgicas.

La intervención incluyó la reconstrucción completa de piso, techo, fachada, paredes y columnas, además de la recuperación del sistema de aguas servidas. También se restauraron puertas y asientos, y se conservaron elementos patrimoniales del mobiliario original. La estructura fue ampliada para mejorar la ventilación y adecuar el recinto a las necesidades actuales de los feligreses.

El alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, informó a través de sus redes sociales que la capilla fue renovada en el contexto de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y en respuesta al clamor de los vecinos.

“Todo se hizo desde cero, es prácticamente una obra nueva”, precisó, al destacar el valor simbólico y espiritual del lugar para la comunidad.

Esta rehabilitación forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno nacional en materia de infraestructura social.

